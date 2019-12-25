Полуфинал Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в Петербурге

Матчи состоятся 18 и 19 июля.

Полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в Петербурге. Об этом 9 июня говорится в сообщениях официального Twitter Российского футбольного союза.

В РФС напомнили, что определять домашний клуб будут по принципу турниров до сезона 2019-2020: тогда хозяином встречи была команда, проводившая меньше всего игр на своем стадионе.

Известно, что полуфиналы Кубка сыграют 18 и 19 июля. В другом полуфинале встретятся подмосковные "Химки" и победитель 1/4 финала, в котором сразятся "Урал" и "Шинник". Их игра не состоялась в марте.

Игрок "Краснодара" Сорокин рассказал, почему отказался переходить в "Зенит".

Фото: Piter.tv; скрин РФС / Twitter