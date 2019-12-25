Игрок "Краснодара" Сорокин рассказал, почему отказался переходить в "Зенит"

Игрок посетовал, что у него не получилось поговорить с главным тренером команды.

Защитник футбольного клуба "Краснодар" Егор Сорокин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" сообщил о том, почему отказался переходить в петербургский "Зенит". Игрок мог переехать в Северную столицу зимой прошлого года, клубы имели предварительную договоренность.

Игрок рассказал, что финансовые условия двух клубов действительно несопоставимы. Однако Сорокин сообщил, что не почувствовал заинтересованности "сине-бело-голубых" в его услугах – его смутило, что у него не было разговора с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком. Он отметил, что ему готовили роль выступающего за вторую команду "Зенита".

Сорокин заявил, что не жалеет об отказе "Зениту". Он обратил внимание, что с контрактом в Петербурге можно "сорвать" куш, но через 3-4 сезона оказаться никому не нужным.

Фото: Piter.tv