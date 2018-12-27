ЦРУ запустило собственный подкаст

Центральное разведывательное управление США запустило собственный подкаст, получивший название The Langley Files. Первым гостем программы стал руководитель ЦРУ Уильям Бернс. Чиновник пояснил, что для демократии властям важно прививать доверие к институтам, к которым сейчас доверие испытывает дефицит. Он призвал максимально объемно объяснить о том, кто такие сотрудники разведки и то, чем сотрудники ЦРУ занимаются.
Вы правы, разведслужбы должны собирать секреты, хранить их, а не раскрывать. Обычно мы работаем в тени <...>, наши успехи покрыты тайной, а наши неудачи болезненно заметны.
Уильям Бернс, глава ЦРУ
Эксперт рассказал о том, что ему нравится смотреть фильмы о шпионах, хотя реальная работа специальных служб сильно отличается от того, что зрители видят на экранах. В частности, Уильям Бернс не считает работу разведки гламурным миром агентом-одиночек, которые водят быстрые машины, самостоятельно обезвреживают бомбы и ежедневно разрешают мировые кризисы. На самом деле, по словам главы ЦРУ, эта работа является командным видом спорта, в которой существует разделение рисков.
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Фото и видео: YouTube / Central Intelligence Agency
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