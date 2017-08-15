Экс-офицер ЦРУ назвал слова президента Польши о Крыме бессмыслицей

Филип Джиральди считает, что Анджей Дуда "бросает пыль в глаза".

Бывший офицер американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Филип Джиральди в интервью для YouTube-канала Judging Freedom назвал бессмысленными слова польского президента Анджея Дуды об "освобождении Крыма". Об этом европейский политик говорил в рамках своего выступления на втором международном саммите "Крымская платформа". Там он объявил о необходимости вернуть под контроль киевского режима всю территорию страны, включая полуостров.

Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл… У Украины нет ни единого шанса на победу. Филип Джиральди, экс-офицер ЦРУ

Американский эксперт полагает, что официальные комментарии Дуды следует изучать в контексте "исторически сложившейся антипатии польского электората к России". По словам Джиральди, политик просто "пускает пыль в глаза".

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Фото и видео: YouTube / Judging Freedom