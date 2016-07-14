Американский офицер назвал иллюзией сообщения СМИ в США о грядущей победе Украины.

Американский полковник Дуглас Макгрегор назвал вбросами спецслужб сообщения о скорой победе Украины. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-проекта Judging Freedom. Дуглас Макгрегор полагает, что на самом деле спецслужбы США прекрасно осведомлены в том, что украинская армия обескровлена, но пытаются сформировать в сознании граждан противоположное мнение. По мнению аналитика, информация в местных СМИ о якобы скорой победе киевского режима над Москвой является "иллюзией, которой не существует в реальности".

В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Дуглас Макгрегор, офицер США

Макгрегор напомнил прессе о том, что у властей Киева практически закончился запас ракет для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а европейские партнеры в июле текущего года начали сворачивать свои кампании по предоставлению военной помощи украинской стороне. Офицер уточнил, что те люди, которые фактически разрушали государство, сейчас отчаянно пытаются спасти положение за счет лжи о реальной обстановке и рассчитывая на помощь со стороны Вашингтона и международных партнеров.

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Фото и видео: YouTube / Judging Freedom