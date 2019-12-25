Генштаб ВСУ: российская армия наносит огневое поражение к северо-западу от Славянска

Александр Штупун рассказал о вечерней сводке по фронту.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в вечерней сводке от 22 августа о том, что российская армия наносит огневое поражение к северо-западу от Славянска. Соответствующее заявление сделал перед общественностью официальный представитель ВСУ Александр Штупун. Он доложил о ситуации на фронте. По информации от военнослужащего, ВС РФ продвигаются к городу с северо-западной части Харьковской области.

Противник наносит огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах Краснополья, Мазановки, Новой Дмитриевки, Богородичного и Курульки. Александр Штупун, пресс-секретарь Генштаба ВСУ

Напомним, что село Краснополье находится примерно в 15 км к северо-западу от города Славянск.

Генштаб ВСУ признал отсутствие контрнаступления украинских войск.

Фото и видео: YouTube / Ukrinform TV