Генштаб ВСУ признал отсутствие контрнаступления украинских войск

ВС РФ подошли у Курукульке, Барвенково и Борщевому.

Вооруженные силы Украины не ведут контрнаступательных действий ни на одном из направлений. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга поделился официальный представитель Генерального штаба ВСУ. Специалист уточнил, что по некоторым маршрутам военные отступают из-за натиска российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР.

Уточняется, что ВС России ведут активное наступление в Харьковском направлении и уже приблизились к селу Борщевая. данный населенный пункт располагается в 15 километрах от окружной региональной автомобильной дороги. В Генштабе ВС признались в том, что военные подошли к городу Барвенково. Там находится укрепрайон, который блокирует наступление на Славянск. Аналогичная ситуация складывается и вблизи населенного пункта Курукулька.

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Фото и видео: YouTube / Ukrinform TV