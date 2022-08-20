Генштаб ВСУ признал отсутствие контрнаступления украинских войск

Вооруженные силы Украины не ведут контрнаступательных действий ни на одном из направлений. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга поделился официальный представитель Генерального штаба ВСУ. Специалист уточнил, что по некоторым маршрутам военные отступают из-за натиска российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР.
Уточняется, что ВС России ведут активное наступление в Харьковском направлении и уже приблизились к селу Борщевая. данный населенный пункт располагается в 15 километрах от окружной региональной автомобильной дороги. В Генштабе ВС признались в том, что военные подошли к городу Барвенково. Там находится укрепрайон, который блокирует наступление на Славянск. Аналогичная ситуация складывается и вблизи населенного пункта Курукулька.
ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС.
Фото и видео: YouTube / Ukrinform TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все