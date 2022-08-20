ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС

В Минобороны РФ рассказали о ликвидации военных объектов на Украине за сутки.

Вооруженные силы России при помощи оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили на территории Украины самоходную огневую установку зенитно-ракетного комплекса "Бук", размещенную в районе Шевченко, а также объект контрбатарейной борьбы, радиолокационную станцию ANTPQ-36 американского производства, находящуюся около Краматорска. Такие данные передал в рамках регулярного брифинга с журналистами от 20 августа официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также поражены три склада горючего ВСУ, находящиеся в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновеа и Галицынове Донецкой Народной Республики. Ликвидированы семь пунктов управления.

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов.

Фото и видео: Минобороны России