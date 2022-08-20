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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

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Также поражены 13 боеприпасов РСЗО "Ольха".

Российские противовоздушные системы за последние сутки проведения специальной военной операции сбили шесть украинских беспилотников, а также 13 снарядов реактивных систем залпового огня. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 20 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

... В районах населенных пунктов Врубовка (ЛНР), Новомихайловка, Старомлыновка (ДНР), Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь в Запорожье и Фёдоровка Харьковской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ПВО сбила 13 снарядов РСЗО "Ольха", находящейся в районе Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области и города Мелитополя в Запорожской области.

В МО РФ сообщили, что авиация, ракетчики поразили семь пунктов управления ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотник, всу, игорь конашенков, минобороны, ольха, пво, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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