Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российские противовоздушные системы за последние сутки проведения специальной военной операции сбили шесть украинских беспилотников, а также 13 снарядов реактивных систем залпового огня. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 20 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
... В районах населенных пунктов Врубовка (ЛНР), Новомихайловка, Старомлыновка (ДНР), Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь в Запорожье и Фёдоровка Харьковской области.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
ПВО сбила 13 снарядов РСЗО "Ольха", находящейся в районе Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области и города Мелитополя в Запорожской области.
В МО РФ сообщили, что авиация, ракетчики поразили семь пунктов управления ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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