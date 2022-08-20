В МО РФ сообщили, что авиация, ракетчики поразили семь пунктов управления ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о результатах работы на СВО за последние сутки.

В российском министерстве по обороне сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия за последние сутки проведения специальной военной операции поразили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины. Такие данные во время регулярного брифинга с журналистами от 20 августа передал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что уничтожены объекты 53-й механизированной бригады расположенные в районе Водяного, а также 58-й мотопехотной бригады в районе Соледара на территории Донецкой Народной Республики, личный состав и техника противника в 187-ми районах.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС России уничтожили не менее 200 националистов под Днепропетровском.

Фото и видео: Минобороны России