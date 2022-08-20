ВКС России уничтожили не менее 200 националистов под Днепропетровском

Игорь Конашенков рассказал о потерях личного состава ВСУ.

Воздушно-космические силы России за счет ударов оперативно-тактической авиации уничтожили не менее 200 украинских националистов под Днепропетровском. Операция проводилась на территории населенного пункта Великомихайловка. Практически полностью разгромлен местный батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 20 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что потери личного состава у противника составили примерно 200 человек убитыми и еще свыше 150 человек ранеными.

Игорь Конашенков добавил, что в результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады, находящейся около Кисилевска в Николаевской области, а также сил 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области, безвозвратные потери противника составили более двухсот человек.

Российские силы уничтожили до 130 боевиков на севере Харькова.

Фото и видео: Минобороны России