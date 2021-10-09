Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис в предвыборной гонке

Ролик опубликован в соцсетях вице-президента США.

Бывший американский президент Барак Обама и его супруга Мишель заявили о том, что поддерживают кандидатуру вице-президента страны Камалы Харрис в предвыборной гонке на должность главы государства. Соответствующей видеозаписью с телефонным разговором между политиками поделились сотрудники YouTube-канала Камалы Харрис.

Мишель и я не можем не гордиться тем, что поддерживаем тебя и сделаем все возможное, чтобы провести тебя через эти выборы и в Овальный кабинет. Барак Обама, экс-глава США

Ранее местный телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что Барак Обама планирует в скором времени объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США. Ранее газета New York Post со ссылкой на источник в семье Джо Байдена уведомила аудиторию о том, что Барак Обама не поддержал возможное выдвижение Камалы Харрис в кандидаты в президенты страны от Демократической партии страны, так как не считает, что она сможет одержать победу над кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом США Дональдом Трампом.

Обама вывел Байдена со сцены на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе.

Фото и видео: YouTube / Kamala Harris