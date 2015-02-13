Обама вывел Байдена со сцены на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе

Президент США стоял неподвижно и улыбался, пока его не повели ко входу.

Бывший президент США Барак Обама вывел нынешнего американского лидера Джо Байдена со сцены на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает "РИА Новости".

На встрече с донорами в Лос-Анджелесе бывший и нынешний президенты страны стояли на сцене, прощаясь с гостями. Байден стоял неподвижно и улыбался, пока Обама не взял его за руку и не повел в сторону выхода.

Ранее Трамп назвал Байдена дураком, комментируя его странности на саммите G7 в Италии.

Видео: Соцсети