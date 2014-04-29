Трамп назвал Байдена дураком, комментируя его странности на саммите G7 в Италии

Экс-глава США оценил поведение Байдена на саммите в Италии.

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал дураком действующего лидера Белого дома Джо Байдена, комментируя его странное поведение на саммите политических лидеров "Большой семерки" (G7) в Италии. Соответствующее заявление член Республиканской партии сделал в рамках выступления перед сторонниками на мероприятии, организованном в штате Флорида.

Он засыпает на каждом мероприятии. А приземление на парашюте, все смотрят, а он повернулся в другую сторону. Дональд Трамп, экс-глава США

Ранее итальянский телеканал Rai News 24 уведомил зрителей о том, что Джо Байден смутил остальных участников саммита, когда они делали традиционную общую фотографию. Во время этой торжественной церемонии, проходившей на поле для гольфа, организаторы приготовили сюрприз: неожиданно в небе появился самолет, из которого прыгнули парашютисты с флагами стран - участниц встречи. Как уточнила местная газета La Repubblica, когда приземлился последний парашютист, то президент США отошел в сторону от группы лидеров G7, что привело в замешательство находившуюся рядом председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони догнала президента США и тактично вернула его к собравшимся.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News