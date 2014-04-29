Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе

Прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости главы американской администрации Джо Байдена. Соответствующее заявление сделал его предшественник и оппонент действующего лидера Белого дома на ноябрьских выборах главы государства Дональд Трамп. Политик, член Республиканской партии сделал в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида.
Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу.
Дональд Трамп, экс-президент США
По мнению Трампа, не только российское руководство, но и ни один иностранный лидер не уважает Джо Байдена.
Трамп заявил, что его пугают темпы развития ИИ.
Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
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