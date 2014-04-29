Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе

Экс-глава США рассказал об отношении мировых лидеров к Джо Байдену.

Прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости главы американской администрации Джо Байдена. Соответствующее заявление сделал его предшественник и оппонент действующего лидера Белого дома на ноябрьских выборах главы государства Дональд Трамп. Политик, член Республиканской партии сделал в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида.

Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу. Дональд Трамп, экс-президент США

По мнению Трампа, не только российское руководство, но и ни один иностранный лидер не уважает Джо Байдена.

Трамп заявил, что его пугают темпы развития ИИ.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News