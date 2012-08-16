Трамп заявил, что его пугают темпы развития ИИ

Экс-глава США оценил потребность в спичрайтере после того, как узнал о возможностях современных технологий.

Бывший американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил о том, что его пугают быстрые темпы развития искусственного интеллекта. Иностранный политик заметил, что такая технология справляется с составлением речи для выступления быстрее и лучше, чем это делают его работники. Соответствующее заявление кандидат на пост нового лидер Белого дома на ноябрьских выборах 2024 года сделал в интервью местным журналистам для YouTube-канала Impaulsive.

Я никогда не видел ничего подобного. Все было готово очень быстро, буквально за минуты. Это пугает. Дональд Трамп, экс-глава США

Гость шоу объяснил зрителям, что провести такой эксперимент ему предложил "один из выдающихся людей" в сфере ИИ. По словам экс-лидера США, его собеседник "сделал несколько кликов", а затем вскоре представил ему "отличную речь". Дональд Трамп пошутил о том, что текст был составлен настолько хорошо, что политик мог бы применить его, а затем уволить собственного спичрайтера.

Трамп заявил, что Хиллари Клинтон втянула бы США в ядерную войну с КНДР.

Фото и видео: YouTube / IMPAULSIVE