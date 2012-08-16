Экс-глава США напомнил о противостоянии с оппоненткой в 2016 году.

Бывший американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил о том, что Хиллари Клинтон втянула бы Вашингтон в ядерную войну с Северной Кореей в том случае, если бы на выборах главы государства 2016 года она одержала бы победу над своим оппонентом. Соответствующее заявление кандидат на пост нового лидер Белого дома на ноябрьских выборах 2024 года сделал в интервью местным журналистам для YouTube-канала Impaulsive. Иностранный политик заметил, что ему удавалось выстраивать отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Если бы Хиллари Клинтон заняла Белый дом, мы бы вели ядерную войну с Северной Кореей. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что Хилари Клинтон возглавляла внешнеполитическое ведомство США в период с 2009 по 2013 год. В 2016 году политик участвовала в президентских выборах от Демократической партии. Однако победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Трамп пообещал Нурмагомедову остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах.

Фото и видео: YouTube / IMPAULSIVE