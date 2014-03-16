ООН обеспокоена казнью в Афганистане

Стефани Тремблей рассказала о сложной ситуации с правами человека из-за власти талибов*.

В ООН глубоко обеспокоены первой после прихода талибов*(запрещенное на территории РФ террористическое движение) к власти публичной казнью, производимой на территории Афганистана. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Нью-Йорке сделала представитель офиса генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефани Тремблей.

Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с публичной казнью в Афганистане сегодня. Наша позиция: ООН против смертной казни и мы призываем к возврату к мораторию на смертную казнь. Стефани Тремблей, сотрудница ООН

Напомним, что в среду 7 декабря в афганской провинции Фарах был казнен мужчина, которого также обвиняли в убийстве. На казнь преступника прибыли высокопоставленные члены движения, включая судью Верховного суда, исполняющие обязанности главы МВД МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций