Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы

Роналду Коста Филью

Постоянный представитель Бразилии при ООН Роналду Коста Филью призвал коллег из Совета безопасности Всемирной организации "более глубоко" осмыслить архитектуру безопасности Европы, но учесть при этом озабоченности по обеспечению гарантий безопасности всех стран, включая защиту территориальной целостности и суверенитета. Соответствующее заявление представитель страны Латинской Америки сделал на очередном заседании СБ в Нью-Йорке. По мнению спикера, в настоящее время не существует никакого более срочного вопроса, чем прекращение боевых действий и обстрела в регионе. В Бразилии уверены, что мирные переговоры должны начаться между сторонами конфликта без каких-либо предварительных условий.

Мы отмечаем заявления западных лидеров, прозвучавшие в последние недели, об их желании вступить в диалог с Россией с целью прекращения боевых действий. Это важный позитивный сигнал. Эти заявления должны вылиться в создание механизма для проведения переговоров в прагматичной, объективной манере. Роналду Коста Филью, постпред Бразилии в ООН

Роналду Коста Филью полагает, что именно Совбез ООН может и должен служить международной платформой для содействия диалогу между Россией и Украиной. В Бразилии считают, что завершение конфликта должно зависеть от политического решения.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций