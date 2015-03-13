Наталья Кармазинская рассказала о реальной угрозе техногенной катастрофы в Европе.

Российская дипломатическая миссия при ООН считает, что обстреливая территорию Запорожской атомной электростанции, киевский режим играет жизнями Украины и всего европейского региона. Москва считает необходимым договориться о параметрах защитной зоны режимного объектам ради снижения уровня угроз. Соответствующей информацией с коллегами поделилась представитель РФ, выступая на заседании Генеральной ассамблеи Всемирной организации.

Главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, которые с середины июля осуществляют атаки на станцию, создавая реальные риски техногенной аварии с радиационными выбросами. Наталья Кармазинская, представитель РФ

Эксперт пояснила, что в последний раз обстрелы со стороны Вооруженных сил Украинына ЗАЭС фиксировались 19 и 20 декабря. Соответствующие данные распространялись на площадках СБ ООН и ГА ООН. При этом американская сторона и их международные союзники решили игнорировать происходящее и не пытаются "образумить режим Зеленского".

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций