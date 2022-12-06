Он уточнил, что за последние две недели со стороны ВСУ были выпущены 33 крупнокалиберных снаряда.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, зачем украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил на селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства.

По его словам, российские подразделения принимают все меры о обеспечению безопасности ЗАЭС, однако киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Он подчеркнул, что украинские войска продолжают целенаправленно обстреливать территорию станции. Шойгу уточнил, что за последние две недели со стороны ВСУ были выпущены 33 крупнокалиберных снаряда.

Ранее Шойгу рассказал о потерях Украины за ноябрь.

Видео: Минобороны России