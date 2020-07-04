По его словам, потери украинской стороны составили более 8300 военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о потерях Украины за ноябрь. Об этом он заявил на селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства.

Шойгу отметил, что потери украинской стороны составили более 8300 военных, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин. Также министр обороны напомнил, что российские войска в ходе спецоперации освободили населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка.

Ранее Шойгу доложил об обеспечении вооружением ВС в 2023 году.

Видео: Минобороны России