Шойгу доложил об обеспечении вооружением ВС в 2023 году

Глава Минобороны рассказал о гособоронзаказе.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу доложил об обеспечении вооружением Вооруженных сил России в 2023 году. Об этом чиновник упомянул в ходе своего выступления на селекторном совещании в военном ведомстве. Генерал добавил, что армия будет обеспечена в следующем году необходимым на уровне в 97%. Для решения таких задач правительство дополнительно увеличило выделяемые из федерального бюджета денежные средства в полтора раза. Финансирование пойдет на реализацию государственного оборонного заказа.

С учётом дополнительных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев.

Фото и видео: Минобороны России