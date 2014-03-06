Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев

Глава Минобороны РФ рассказал о работе по боевой учебе мобилизованных граждан.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что отечественные инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев, которые отправились на специальную военную операцию, которая проводится на территории Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на селекторном совещании в военном ведомстве перед коллегами. Известно, что мобилизиованных граждан обучали порядка трех тысяч человек.

К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трёх тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт добавил, что в российских учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, а также боевых расчетов для артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, связистов.

Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные вооружения.

Фото и видео: Минобороны России

