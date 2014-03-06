Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные вооружения

Глава Минобороны РФ выступил на селекторном совещании.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу предложил коллегам из военного ведомства применять в рамках специальной военной операции перспективные виды вооружения. Такое заявление чиновник сделал в ходе выступления на селекторном совещании в Москве.

Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Суровикин: ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих только за октябрь.

Фото и видео: Минобороны России