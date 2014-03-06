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Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные вооружения

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Глава Минобороны РФ выступил на селекторном совещании.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу предложил коллегам из военного ведомства применять в рамках специальной военной операции перспективные виды вооружения. Такое заявление чиновник сделал в ходе выступления на селекторном совещании в Москве.

Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, сво, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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