Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные вооружения

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу предложил коллегам из военного ведомства применять в рамках специальной военной операции перспективные виды вооружения. Такое заявление чиновник сделал в ходе выступления на селекторном совещании в Москве.
Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции.
Сергей Шойгу, министр по обороне РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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