Суровикин: ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих только за октябрь

Генерал РФ рассказал о ликвидации техники и личного состава противника на СВО за месяц.

Генерал России, командующий группировками войск на специальной военной операцией Сергей Суровикин сообщил о том, что Вооруженные силы Украины потеряли свыше 12 тысяч своих военнослужащих только за октябрь 2022 года. Также армия ликвидировала в регионе конфликта порядка 350 иностранных наемников. Соответствующей информацией эксперт поделился в рамках доклада, сделанного министру по обороне Сергею Шойгу.

Только за октябрь противник потерял свыше 12 000 военнослужащих. Сергей Суровикин, генерал РФ

Также Вооруженные силы России поразили на СВО за последний месяц 18 боевых самолетов противника, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, свыше 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Шойгу и Суровикин объявили об отводе войск из Херсона.

Фото и видео: Минобороны России