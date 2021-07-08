Шойгу и Суровикин объявили об отводе войск из Херсона

По словам Суровикина, у ВС Украины есть планы по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС

В среду, 9 ноября, министр обороны Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Командующий объединенной группировкой войск спецоперации Сергей Суровикин заявил, что маневр по отводу войск осуществят в ближайшее время. Об этом сообщают РИА "Новости".

По словам Суровикина, у ВС Украины есть планы по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС. Он предложил "занять оборону по левому берегу реки Днепр" и добавил, что "это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск".

Напомним, что российские войска начали бои за Херсон 24 февраля — в день объявления военной спецоперации на Украине. Город был взят 3 марта и до этого времени оставался под контролем армии РФ.

Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав России новых территорий, в том числе Херсонской области. Регион был присоединен по итогам референдума, который проводился с 23 по 27 сентября. За вхождение в состав РФ тогда высказались 87,05% избирателей.

Вучич: битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Он сравнил ее со Сталинградской битвой.

Видео: РИА Новости