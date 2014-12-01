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Вучич: битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине
Сегодня, 10:09
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Вучич: битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине

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Он сравнил ее со Сталинградской битвой.

Битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pinkю

По его словам, следующая зима будет труднее грядущей. Он также сравнил битву за Херсон со Сталинградской битвой, аргументируя это тем, что обе стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов и артиллерии.

Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду.

Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич выразил обеспокоенность в связи с действиями Косова.

Фото: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, конфликт, президент сербии, украина, херсон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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