Вучич выразил обеспокоенность в связи с действиями Косова

Глава Сербии отметил, что Ес загоняет Белград "в угол".

Сербский президент Александар Вучич выразил обеспокоенность главе Европейской комиссии в связи с односторонними действиями непризнанного региона Косово по вопросам автомобильных номеров. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции в Белграде, выступая после осмотра проекта строительства интерконнекта из Сербии в Болгарию. Политик добавил, что со своей стороны власти делают все необходимое для того, чтобы сохранять мир и стабильность.

Что касается разговора с Приштиной, я видел вашу пресс-конференцию с госпожой Османи, она использовала возможность выступить против Белграда, я этого делать не буду. Обеспокоен ли я - да, обеспокоен, но нам некуда отступать. Александр Вучич, резидент Сербии

Напомним, что 27 октября по результатам заседания Совета безопасности Сербии Александр Вучич заявил, что Запад по вопросу Косова и Метохии загнал Белград в угол, поэтому республике некуда больше отступать.

В столице Сербии открыли информационный деловой центр Санкт-Петербурга.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић