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В столице Сербии открыли информационный деловой центр Санкт-Петербурга
Сегодня, 14:04
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В столице Сербии открыли информационный деловой центр Санкт-Петербурга

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Он будет выполнять функции официального представительства Северной столицы.

В Белграде открылось  официальное представительство Петербурга – информационный деловой центр Северной столицы. Об этом сообщили в ТАСС.

В задачи центра входит продвижение инвестиционной привлекательность города на Неве в Сербии, развитие экономических, торговых и деловых связей между Петербургом и Белградом. Добавим, что в центре будут выступать с презентациями бизнесмены и спикеры из двух стран.

Учреждение находится в Топчидер. Добавим, что рядом с ним расположены посольства  Великобритании, Катара и Южной Кореи.

Ранее на Piter.tv: Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против России.

Фото: Pxhere

Теги: белград, информационный деловой центр санкт-петербурга, сербия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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