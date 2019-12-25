В столице Сербии открыли информационный деловой центр Санкт-Петербурга

В Белграде открылось официальное представительство Петербурга – информационный деловой центр Северной столицы. Об этом сообщили в ТАСС.
В задачи центра входит продвижение инвестиционной привлекательность города на Неве в Сербии, развитие экономических, торговых и деловых связей между Петербургом и Белградом. Добавим, что в центре будут выступать с презентациями бизнесмены и спикеры из двух стран.
Учреждение находится в Топчидер. Добавим, что рядом с ним расположены посольства Великобритании, Катара и Южной Кореи.
Ранее на Piter.tv: Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против России.
Фото: Pxhere
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