В столице Сербии открыли информационный деловой центр Санкт-Петербурга

Он будет выполнять функции официального представительства Северной столицы.

В Белграде открылось официальное представительство Петербурга – информационный деловой центр Северной столицы. Об этом сообщили в ТАСС.

В задачи центра входит продвижение инвестиционной привлекательность города на Неве в Сербии, развитие экономических, торговых и деловых связей между Петербургом и Белградом. Добавим, что в центре будут выступать с презентациями бизнесмены и спикеры из двух стран.

Учреждение находится в Топчидер. Добавим, что рядом с ним расположены посольства Великобритании, Катара и Южной Кореи.

Ранее на Piter.tv: Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против России.

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