Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против России

резидент Сербии объяснил, что Россия поддерживает территориальную целостность страны в СБ ООН.

Президент Александр Вучич заявил, что не поддержит введение западных санкций против России. Об этом глава государства в очередной раз рассказал журналистам в эфире местного телеканала TV Prva. Политик уточнил, что этого не произойдет до того момента, пока для страны не возникнет национальная экзистенциальная угроза.

Будем проводить самостоятельную политику, которую мы определили решениями Совета безопасности. Если окажемся в такой ситуации, увижу и пойму, что перед нами жизненная угроза, то я обращусь к гражданам… Александр Вучич, президент Сербии

Политик добавил, что Сербия ничего не должна Западу и России. Однако Белград все еще помнит о том, что Москва делает в Совете Безопасности ООН по защите территориальной целостности Сербии. В частности, речь идет о том, что российская сторона в 2015 году применила право вето по резолюции Боснии и Герцеговине в Совбезе ООН.

Вучич опроверг "секретность" визита замглавы МИД России в Сербию.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић