Вучич опроверг "секретность" визита замглавы МИД России в Сербию

В Сербии рассказали о слежке за Александром Грушко со стороны западных спецслужб.

Президент Александр Вучич опроверг "секретность" визита заместителя главы российского министерства по внешней политике Александра Грушко из России в Сербию. В эфире местного телеканала TV Prva политик отметил, что дипломат не находится под западным санкционным давлением. Он приезжал для проведения консультаций с российскими послами региона, так как ни в одной другой стране эти консультации организовать было невозможно.

Он прибыл по своим делам, но сейчас говорят - мы это скрывали. Скрывали, что люди прилетят обычным самолетом, где есть список всех пассажиров! Он встречался с Селаковичем. Александр Вучич, президент Сербии

В Белграде напомнили о том, что являются радушными хозяевами, поэтому готовы и далее проводить данные встречи. При этом Грушко не общался с президентом Сербии лично во время своего визита в резиденции, однако Вучич общался с замглавой МИД РФ на рабочем завтраке. Власти Сербии добавили, что руководители Запада были осведомлены о пребывании Грушко в Сербии, а местные спецслужбы выявили порядка десяти автомобилей и пассажиров эти транспортных средств, которые следили за передвижением Александра Дружко в Сербии.

Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић