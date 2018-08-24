Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу

Президент Сербии рассказал о том, почему Запад добивается соглашения между Белградом и Приштиной.

Александр Вучич рассказал о том, чем Сербия "мешает" Западу. Соответствующей информацией глава государства поделился в эфире местного телеканала TV Prva. Политик отметил, что в отношении Белграда страны коллективного Запада ранее нарушили международные резолюции и устав ООН по проблеме Косово. Вучич добавил, что Сербия мешает полностью обвинить Москву в нарушении прав в текущей ситуации.

Мы портим им всю картину, было бы ясно, что Россия совершила все негативное, прямое нарушение устава ООН. Но есть проблема – одна малая страна, в отношении которой также был нарушен устав ООН и все резолюции ООН, и поэтому это проблема для этих с Запада, которые это сделали. Александр Вучич, президент Сербии

Политик полагает, что в этом Запад "находит для себя выход". Речь идет о попытках заключить двусторонний договор между Белградом и Приштиной.

Президент Сербии Вучич призвал защитить газотранспортную систему страны.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић