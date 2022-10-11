Президент Сербии Вучич призвал защитить газотранспортную систему страны

Политик напомнил СМИ о предупреждении, о котором ранее говорил Владимир Путин.

Сербский президент Александр Вучич призвал правоохранительные органы и специальные службы защитить газотранспортную систему страны, включая те энергетические ресурсы, которые идут по трубопроводу "Турецкий поток". Ранее российский президент Владимир Путин объявил членам Совета Безопасности о том, что киевский режим предпринял попытку совершить диверсию в виде подрыва на одном из участков системы "Турецкий поток". Сербский политик добавил, что никто в СМИ не заметил о том, о чем сообщил Белграду глава РФ. Речь идет о том, что "кто-то пытался уничтожить "Турецкий поток" и прервать поставки".

Не знаю, чтобы мы делали, это бы означало, что мы останемся без электричества, не работали бы газовые электростанции, в Нови-Саде, Зренянине и Панчево. Нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории резервы. Александр Вучич, президент Сербии

Эксперт напомнил местным журналистам о том, что только столица (Белград) ежедневно расходует по три миллиона кубических метров газа. Александр Вучич призвал представителей из Агентства безопасности и информации поднимать авиацию, вертолеты для мониторинга обстановки на инфраструктуре.

Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић