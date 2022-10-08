Президент не исключил, что будущее правительство захочет изменить внешнюю политику государства.

Президент Александр Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России. В очередном обращении к народу глава государства рассказал о том, что республика старается выдерживать внешнее давление извне, а также сносить сопутствующий этому ущерб. Политик добавил, что власти действуют в соответствии с национальными интересами и придерживаются имеющейся к Белграда позиции.

… Пока ущерб, который будет нанесен Сербии, не станет больше всего другого... У нас нет консенсуса по этому поводу. Я осторожен по вопросу перемены; возможно, будущее правительство примет другое решение. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС, связанном с правом Косова получить членство в ООН.

Фото и видео: YouTube / Tanjug News Agency official