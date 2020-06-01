Новый смартфон Redmi 10X стал хитом сразу после начала продаж

За 5 минут было продано гаджетов на 14 млн долларов.

Смартфон Xiaomi с поддержкой 5G поступил в продажу в Китае. Речь идет о модели Redmi 10X, которую представили на прошлой неделе. Новинка уже стала настоящим хитом.

Всего за пять минут после старта продаж была продана партия смартфонов на сумму 100 миллионов юаней (14 млн долларов). Об этом в Weibo рассказал сам глава бренда Redmi Лу Вейбинг.

Стоимость смартфона с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти стоит $224, за 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти придется заплатить 336 долларов.

Преимущества гаджета – экран Samsung AMOLED диагональю 6,57 дюймов, квадрокамера и емкость аккумулятора в 4520 мА/ч.

Стали известны характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9Cю

Видео: YouTube/ Argus World