Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Redmi 10X стоит около 16 тысяч рублей.

Xiaomi официально представила недорогой Redmi 10X и Redmi 10X Pro с рекордно ярким экраном.

У обоих смартфонов AMOLED экран в 6,57 дюймов с разрешением Full HD+. У каждого гаджеты имеется аккумулятор на 4520 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки. У Redmi 10X четырехмодульная камера на 48, 8 2 и 2 Мп, селфи-камера имеется разрешение 16 Мп. Redmi 10X Pro имеет более качественные камеры. Фронтальная на 20 Мп и основная на 48, 8, 5 и 2 Мп.

Redmi 10X с объемом памяти 6/64 Гб стоит около 16 тысяч рублей, Redmi 10X Pro 8/128 ГБ примерно 24 тысячи рублей.

Названы бюджетные смартфоны стоимостью до 15 тысяч рублей.

Видео: YouTube/ Argus World