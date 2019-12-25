Названы бюджетные смартфоны стоимостью до 15 тысяч рублей

В рейтинге есть смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей.

К категории бюджетных смартфонов, как правило, относят гаджеты стоимостью до 12-15 тысяч рублей. Однако, как рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев, есть достойные устройства стоимостью около 10 тысяч рублей.

Один из таких смартфонов – Samsung Galaxy A10 стоимостью около 8,5 тысячи рублей. По мнению эксперта, у гаджета немного аккумулятор, карта памяти, камера 13 Мп, которой хватит для фотографий среднего качества. Среди недостатков – нет отпечатка пальцев, быстрой зарядки и NFC.

Ещё эксперт посоветовал обратить внимание на Realme 5 стоимостью около 11 тысяч рублей. В режиме разговора он способен работать двое суток. У него имеется 3 Гб оперативной памяти, что довольно неплохо.

Заслуживают внимания аппараты Xiaomi и Huawei. Геннадий Николаев посоветовал приглядеться к Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Mi A2, Huawei P Smart, Honor 10 Lite.

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