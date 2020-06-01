Опубликованы характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C

Серию Redmi 9 должны представить в ближайшее время, но точной даты презентации пока что нет.

Стали известны некоторые характеристики смартфонов, которые выходят под брендом Redmi.

Серию Redmi 9 должны представить в ближайшее время, но точной даты презентации пока что нет. При этом инсайдеры уже узнали некоторые характеристики моделей Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A.

Redmi 9 будет работать на процессоре MediaTek Helio G70, у смартфона будет 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Гаджет получит 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и аккумулятор на 5000 мА/ч. Также у Redmi 9 может быть четырехмодульная камера.

Redmi 9C и Redmi 9A будут отличаться разрешением экрана (HD+), количеством камер. Стоимость Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A будет от $92 до $180 в зависимости от модели и объёма памяти.

Данные про смартфоны предоставил авторитетный инсайдер Sudhanshu, который уже неоднократно сообщал достоверную информацию про гаджеты Xiaomi.

Ранее Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro.

Видео: YouTube/ Gadget Arena