Модель не выйдет раньше конца 2022 года.

Новый пикап Tesla Cybertruck заметили на испытательном треке в Калифорнии. Об этом рассказали американские журналисты, которые разместили на YouTube-канале Chile Al100 видео, снятое на полигоне компании Илона Маска. Начать серийный запуск транспортного средства производитель сможет не раньше конца следующего года. Сейчас инженеры продолжают дорабатывать модель.

В ролике показано, что машина значительно отличается от ранее представленного концепта. Тогда различия в моделях сводились только к традиционным зеркалам заднего вида. Их появление Илон Маск объяснил прессе американским законодательством, которое не дает возможности Tesla сертифицировать и продавать транспорт с камерами вместо зеркал.

Обновленный Cybertruck обладает менее резкими переходами между своими гранями. Разработчики изменили в нем бамперы, но при этом сохранился силуэт крыши. Еще одним изменением конструкции стали разделительные передние фары. Ранее планировалось вместо них внедрить светодиодную полосу. Также СМИ обнаружили на новинке щетку стеклоочистителя на лобовом стекле.

Напомним, что к настоящему моменту количество предзаказов на пикап превысило 1,2 млн. Машина будет изготавливаться на новом заводе компании в штате Техас.

Илон Маск выступил против финансовой поддержки США на покупку электромобилей.

Фото и видео: YouTube / Chile Al100

