Миллиардер объяснил, что автокомпаниям не нужны дополнительные вливания со стороны государства.

Американский предприниматель Илон Маск выступил против финансовой поддержки США на покупку электромобилей. Такое заявление специалист сделал во время выступления на "саммите генеральных директоров", организованном изданием The Wall Street Journal. По мнению спикера, бизнес-индустрии не нужны те вливания, которые для нее подготовила администрация Белого дома. Проект Джо Байдена получил название Build Back Better. В пакет входят траты на развитие инфраструктуры в размере 2 млрд долларов.

Дефицит федерального бюджета безумен. Я бы не стал принимать этот законопроект. Это моя рекомендация. Илон Маск, основатель Tesla

Эксперт также добавил, что компания Tesla не зафиксировала существенного падения спроса на электрокары после того, как клиенты лишились возможности получить налоговый вычет в размере 7 500 долларов. Данную меры (по вычету из налогов) Вашингтон ввел в отношении производителей, которые продали менее 200 транспортных средств. Гиганты Tesla и General Motors уже преодолели указанный порог. Согласно новому плану президента Байдена, сумма вычета будет увеличена, а также предусмотрена новая субсидия для электромобилей, создаваемых сотрудниками-членами профсоюзов.

Маск планирует вживлять чипы в человеческий мозг в 2022 году.

Фото и видео: YouTube / Wall Street Journal

