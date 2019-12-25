Маск планирует вживлять чипы в человеческий мозг в 2022 году

Эксперт оценил успехи в Neuralink создании технологических имплантов для мозга человека.

Американский предприниматель Илон Маск планирует вживлять чипы в человеческий мозг уже в 2022 году. Об этом основатель нескольких высокотехнологичных компаний сообщил в рамках онлайн-мероприятия, организованного изданием The The Wall Street Journal. В интервью Джоанне Стерн бизнесмен сообщил об успехах чипа проекта Neuralin. Он крайне положительно оценивает успехи компании, созданной для разработок имплантов, вживляемых в человеческий мозг.

Мы проводим множество тестов. И у нас есть подтверждения, что Neuralink будет безопасен и надежен. И при необходимости чип можно будет безопасно извлечь. У нас есть шанс вернуть людям с травмами спины всю полноту движения человеческого тела: они смогут снова начать ходить и пользоваться руками. Илон Маск, бизнесмен

Ранее в социальных сетях распространился ролик с обезьяной, которая самостоятельно играла симулятор пинг-понга MindPong при помощи чипа, который ученые установили ей в мозг. На людях данная технология будет отработана уже в следующем году. Ее проверят на себе пациенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Макс уточнил, что компания Neuralink и ее продукты соответствуют всем требованиям, которые американский регулятор предъявляет к медицинскому оборудованию. В будущем чип позволит соединить машину с искусственным интеллектом и человека, а также заменить собой смартфоны. Маск беспокоится о мощи ИИ и считает, что только так можно избежать конфликта между людьми и машинами.

Илон Маск: экономика КНР может превысить американскую в два-три раза.

Фото и видео: YouTube / Wall Street Journal

