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Илон Маск: экономика КНР может превысить американскую в два-три раза
Сегодня, 8:32
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Илон Маск: экономика КНР может превысить американскую в два-три раза

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Американский предприниматель выступил на мероприятии The Wall Street Journal.

Бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что китайская экономика может превысить американскую в два-три раза. Такое заявление специалист сделал во время онлайн-выступления на конференции, организованной изданием The Wall Street Journal.

США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Сейчас мы находимся в ситуации, при которой китайская экономика может превысить американскую в два-три раза.

Илон Маск, предприниматель из США

Эксперт полагает, что в настоящее время глобальное сообщество идет в направлении к интересному и разнообразному миру. Илон Маск выразил надежду на то, что люди не будут забывать о том, что они все являются людьми.

Илон Маск допустил банкротство SpaceX из-за проблем с разработкой двигателей.

Фото: YouTube / Tesla Intelligence UK
 

Теги: the wall street journal, илон маск, китай, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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