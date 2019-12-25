Илон Маск: экономика КНР может превысить американскую в два-три раза

Бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что китайская экономика может превысить американскую в два-три раза. Такое заявление специалист сделал во время онлайн-выступления на конференции, организованной изданием The Wall Street Journal.
США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Сейчас мы находимся в ситуации, при которой китайская экономика может превысить американскую в два-три раза.
Илон Маск, предприниматель из США
Эксперт полагает, что в настоящее время глобальное сообщество идет в направлении к интересному и разнообразному миру. Илон Маск выразил надежду на то, что люди не будут забывать о том, что они все являются людьми.
Илон Маск допустил банкротство SpaceX из-за проблем с разработкой двигателей.
Фото: YouTube / Tesla Intelligence UK
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