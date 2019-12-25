Илон Маск допустил банкротство SpaceX из-за проблем с разработкой двигателей

Миллиардер назвал сложившуюся ситуацию катастрофой.

Американский предприниматель Илон Маск допустил банкротство принадлежащей ему компании SpaceX из-за проблем с разработкой двигателей. Об этом сообщает телевизионный канал CNBC со ссылкой на письмо миллиардера сотрудникам SpaceX.

Маск выразил недовольство отсутствием прогресса в разработке ракетных двигателей Raptor для ракеты Starship. По его мнению, сложившаяся кризисная ситуация создает "риск банкротства" для компании.

Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели. Илон Маск, предприниматель

Он отметил, что собирался уйти в долгосрочный отпуск после Дня благодарения, который отмечается в Соединенных Штатах 25 ноября, но остался на рабочем месте, чтобы "выбраться из, честно говоря, катастрофы".

Ранее Маск заявил, что тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship может состояться в январе следующего года. По его словам, первый запуск проекта будет связан с большими рисками.

Фото: Instagram/elonrmuskk