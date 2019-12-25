Маск: орбитальный запуск корабля для полетов на Марс может состояться в январе

Глава SpaceX раскрыл планы по первому старту проекта Starship.

Тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX может состояться в январе 2022 года. Такой информацией с публикой поделился основатель оператора Илон Маск. Он выступил на онлайн-мероприятии, организованной Национальными академиями наук по медицине и инженерии (NASEM).

Первый орбитальный полет мы надеемся провести в феврале. В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой вышкой, в декабре проведем несколько тестов и совершим запуск в январе. Илон Маск, американский бизнесмен

Эксперт уточнил, что первый запуск проекта будет связан с большими рисками. Создатели не могут гарантировать, что старт будет успешен. Однако сейчас компания SpaceX работает над тем, чтобы добиться заметного прогресса в развитии систем космического корабля.

Напомним, что Starship предназначен для полетов на Марс. Аппарат рассчитан на 100 человек.

Илон Маск за два дня потерял более 50 млрд долларов.

Фото: SpaceX