Маск: орбитальный запуск корабля для полетов на Марс может состояться в январе

Тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX может состояться в январе 2022 года. Такой информацией с публикой поделился основатель оператора Илон Маск. Он выступил на онлайн-мероприятии, организованной Национальными академиями наук по медицине и инженерии (NASEM).
Первый орбитальный полет мы надеемся провести в феврале. В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой вышкой, в декабре проведем несколько тестов и совершим запуск в январе.
Илон Маск, американский бизнесмен
Эксперт уточнил, что первый запуск проекта будет связан с большими рисками. Создатели не могут гарантировать, что старт будет успешен. Однако сейчас компания SpaceX работает над тем, чтобы добиться заметного прогресса в развитии систем космического корабля.
Напомним, что Starship предназначен для полетов на Марс. Аппарат рассчитан на 100 человек.
Илон Маск за два дня потерял более 50 млрд долларов.
Фото: SpaceX
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