Илон Маск за два дня потерял более 50 млрд долларов

Ценные бумаги Маска начали резко дешеветь.

Богатейший человек в мире Илон Маск потерял более 50 млрд долларов за два дня. Произошло это на фоне падения котировок акций компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

Илон Маск спросил у пользователей насчет того, стоит ли ему продать долю в предприятии, которая достигает 10%. После этого ценные бумаги Маска начали резко дешеветь. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%.

По информации агентства, после этого отрыв Маска от второго места, которое занимает основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сокрратился до 83 млрд долларов.

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