Ученые разрабатывают лекарство из антител для лечения коронавируса

Испытания препарата начнутся совсем скоро.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается разработкой препарата для лечения коронавируса. В его основе будут антитела, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

По словам ученого, совсем скоро начнутся испытания препарата. Заболевшим COVID-19 будут давать антитела в виде лекарства.

В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем. Отметил Александр Гинцбург

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