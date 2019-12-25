Ученые разрабатывают лекарство из антител для лечения коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается разработкой препарата для лечения коронавируса. В его основе будут антитела, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
По словам ученого, совсем скоро начнутся испытания препарата. Заболевшим COVID-19 будут давать антитела в виде лекарства.
В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем.
Отметил Александр Гинцбург
Ранее мы писали, что петербуржцам начали выдавать первые бумажные QR-коды.
Фото: pexels.com
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