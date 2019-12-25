Петербуржцам начали выдавать первые бумажные QR-коды

В первую очередь выдача таких сертификатов упростит жизнь пожилым горожанам.

В Петербурге начали выдавать QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации или перенесенное заболевание, на бумаге. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Получить соответствующий документ можно в пунктах вакцинации или поликлинике. Сертификаты печатаются на бумаге по форме, установленной Комздравом. Система альтернативных QR-кодов полноценно начнет работать в городе с 15 ноября.

Власти города отметили, что Петербург в числе первых запустил подобную программу. Бумажные QR-коды выдают тем, кто не зарегистрирован на портале госуслуг. В первую очередь выдача таких сертификатов упростит жизнь пожилым горожанам.

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