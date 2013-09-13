Главврач больницы №20 рассказал о смертях привитых КОВИД-пациентов

Медик заявил, что вакцинированные гораздо легче переносят заболевание и почти не попадают в реанимацию.

После введенных ограничений в Петербурге заметно выросло число желающих вакцинироваться от коронавируса. Врачи неоднократно заявляли, что привитые пациенты болеют, но гораздо проще переносят заболевание. Главный врач Городской больницы №20 Татьяна Суровцева в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" подтвердила эту информацию и заявила, что сейчас в больнице находятся только 10% от всех, кто сделал прививку.

По словам медика, вакцинированные практически не попадают в реанимацию и умирают от коронавируса крайне редко.

При этом летальные исходы случаются. Зачастую у умерших пациентов бывают какие-то сопутствующие заболевания, например, серьезные хромосомные генные.

Мы понимаем, что этот вирус очень серьезный. Это больные очень сложные, поэтому был бы такой пациент привит или нет, я думаю, исход бы был тот же. Отметила Татьяна Суровцева

Ранее в комздраве оценили, как нерабочие дни повлияли на вакцинацию петербуржцев.

Фото: Piter.TV