В комздраве оценили, как нерабочие дни повлияли на вакцинацию петербуржцев

В комитете по здравоохранению подсчитали, сколько петербуржцев вакцинировались против коронавируса в нерабочую неделю с 1 по 8 ноября.
За прошедшие дни впервые прошли вакцинацию 95420 человек. С учетом второго компонента, ревакцинации и вакцинации иностранцев — 129614.
Губернатор Петербурга Александр Беглов называл вакцинацию одной из причин введения нерабочей недели и просил горожан использовать ее именно для этого. На данный момент количество привитых перешагнуло показатель в 2 млн человек.
Для достижения коллективного иммунитета, по рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо вакцинировать 80% взрослого населения. Чтобы достичь этого к Новому году, нужно каждый день вакцинировать по 20 тыс. человек. Пока этот темп не сохраняется.
По словам Беглова, ограничительные меры дали эффект и "четвертую волну" удалось стабилизировать.
Фото: комитет по здравоохранению СПб
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Pазвpатные дeвки жаждyт сeкca - пpиди и cними (бeз дeнег и пoдаpков), пpосто cекc, вот ---- https://4.fo/miss