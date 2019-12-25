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В комздраве оценили, как нерабочие дни повлияли на вакцинацию петербуржцев
Сегодня, 20:57
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В комздраве оценили, как нерабочие дни повлияли на вакцинацию петербуржцев

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В первый раз прививку против COVID-19 сделали 95 тыс. человек.

В комитете по здравоохранению подсчитали, сколько петербуржцев вакцинировались против коронавируса в нерабочую неделю с 1 по 8 ноября.

За прошедшие дни впервые прошли вакцинацию 95420 человек. С учетом второго компонента, ревакцинации и вакцинации иностранцев — 129614. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов называл вакцинацию одной из причин введения нерабочей недели и просил горожан использовать ее именно для этого. На данный момент количество привитых перешагнуло показатель в 2 млн человек.

Для достижения коллективного иммунитета, по рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо вакцинировать 80% взрослого населения. Чтобы достичь этого к Новому году, нужно каждый день вакцинировать по 20 тыс. человек. Пока этот темп не сохраняется. 

По словам Беглова, ограничительные меры дали эффект и "четвертую волну" удалось стабилизировать.

Фото: комитет по здравоохранению СПб

Теги: вакцинация, коронавирус, нерабочая неделя
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Харитонов Антон
Сегодня 21:36

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